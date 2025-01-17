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Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус

Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус
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Спортсменам сборной России по гребному слалому одобрили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного слалома России.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований Международной федерацией каноэ с 1 марта 2022 года.

Напомним, в конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам только в нейтральном статусе. При этом Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах спорта и сделать исключение только для одиночных видов спорта.

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