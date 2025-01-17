Спорт и дружба. Главные итоги Российско-китайских игр

С 8 по 14 января в Южно-Сахалинске прошли IV Российско-китайские молодёжные зимние игры. Сборная России победила в общем медальном зачёте, завоевав 82 награды. На счету китайской команды 29 медалей. Соревнования по девяти олимпийским видам спорта прошли в дружественной атмосфере и запомнились не только спортивной борьбой, но и другими яркими событиями.

Первая проверка юниоров на таком уровне

Молодым — везде у нас дорога. Игры в Южно-Сахалинске стали дебютом для российских юниоров на международном уровне. Команда хозяев достойно выдержала экзамен в состязаниях с коллегами из Китая. Сборная Поднебесной устроила россиянам серьёзную проверку, собрав большинство медалей в шорт-треке и фристайле. Однако Россия всё равно показала достойный уровень, добившись итоговой победы. Самой главной в жизни, по словам большинства новых чемпионов.

Южно-Сахалинск справился на отлично

Решение провести Игры именно здесь стало абсолютно верным. На протяжении всего периода подготовки и самого турнира Сахалин жил этим мероприятием. Реклама на билбордах, анонсы соревнований по громкоговорителю на улицах, всестороннее освещение в местных СМИ. Словом, небывалый ажиотаж.

Южно-Сахалинск продемонстрировал высокий уровень подготовки и выгодно презентовал свои основные спортивные объекты: Горнолыжный комплекс «Горный воздух», Трамплинный комплекс «Высота», Лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», ледовый дворец «Кристалл» и учебно-тренировочный центр «Восток».

Дружба стран

Российско-китайские игры – это не только про спорт. В рамках масштабного мероприятия делегациям обеих стран была предоставлена возможность познакомиться с культурой друг друга. Российские болельщики поддерживали гостей из Азии во время соревнований, а китайцы узнали русские народные танцы, разукрашивали матрёшек и поблагодарили принимающую сторону сувенирами с родины.

Яркая церемония закрытия

Торжественная церемония закрытия прошла в дружеской атмосфере. Помимо красочного шоу, её особенностью стали музыкальные выступления в исполнении спортсменов обеих сборных. Они совместно исполнили «Выйду в поле с конём» и завершили «Матушкой землёй». Припев подхватывал весь зал.

Игры — это престижно

Российско-китайские игры получили широкое освещение в федеральных СМИ, что точно добавило им узнаваемости. Чёткая организация соревнований определённо подняла престиж мероприятия. Министр спорта России Михаил Дегтярёв подвёл итоги турнира и анонсировал следующие летние Игры между странами в Калининграде. Предполагается, что они будут включать более 10 видов спорта и станут площадкой для дальнейшего прогресса молодых атлетов обеих стран.

Состязания проводятся регулярно и уже стали хорошей отправной точкой не только для будущих больших побед, но и плацдармом для крепкой дружбы.