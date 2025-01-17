В Татарстане разрабатывают проект зимних Игр стран БРИКС

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов во время итоговой коллегии ведомства сообщил о том, что в Татарстане разрабатывают проект Игр БРИКС по зимним видам спорта.

«В прошлом году Татарстан с успехом провёл саммит БРИКС, но перед этим некой репетицией стали Игры БРИКС. Мы собрали как минимум полмира, причём приехали не только дружественные страны, но и страны, где к нам не очень лояльно относятся. Была просто космическая атмосфера праздника, уверен, что за этими Играми будущее. У нас есть кое-какие планы по дальнейшему промоушену этого мероприятия. Мы выражали такую инициативу — проведение зимних Игр стран БРИКС.

Есть и ледовые дворцы, и лыжный комплекс, и горнолыжный комплекс, где можно проводить соревнования по сноуборду. Мы где-то порядка 10 видов спорта можем «упаковать» и провести на территории Казани. Инфраструктура позволяет, логистика очень удобная. Есть уже некая мышечная память: в Казань уже приезжали, всё было здорово, всё было понятно, никаких не было проблем», — приводит слова Леонова ТАСС.

Ранее, в 2024 году Казань приняла Игры БРИКС по летним видам спорта.