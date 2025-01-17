В Ростовской области за совращение несовершеннолетних задержан тренер по лёгкой атлетике

Пресс-служба СУСК РФ по Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Волгодонска, который является тренером в детском спортивном учреждении. По версии следствия, подозреваемый под предлогом выполнения массажа приглашал трёх несовершеннолетних воспитанниц спортивной школы в свою квартиру, где совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Волгодонска. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подозреваемый задержан. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы правоохранительного ведомства.