В федерации лёгкой атлетики отреагировали на обвинение тренера в совращении малолетних

Президент федерации лёгкой атлетики Ростовской области Александра Бутвина прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении заслуженного тренера России Владимира Дротика.

— У меня никакой информации по поводу задержания Владимира Дротика, узнала от вас об этом. Надеюсь, что это какая‑то ошибка.

— Вы пробовали связаться с Владимиром?

— Нет, не пробовала, но говорят, что он лежит в больнице. Есть несколько версий, почему он там лежит, но какой из них верить — непонятно. Сложно что‑то комментировать, когда нет стопроцентной информации. Могу сказать, что Владимир Дротик работает тренером уже более 40 лет, я впервые слышу, что он кого‑то домогался. Он всегда работал с детьми, у него много чемпионов, призёров первенств России. Поэтому мне сложно поверить в это все. Люди разные бывают, родители в том числе, могли увидеть то, что не является правдой. Мы же не знаем всего, что было. Мне кажется, надо подождать более развернутой информации, —приводит слова Бутвиной «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о задержании 62-летнего жителя Волгодонска, который является тренером в детском спортивном учреждении. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.