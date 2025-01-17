Призёру ЧМ по скалолазанию Каплиной отказали в нейтральном статусе

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по скалолазанию россиянка Юлия Каплина рассказала, что Международная федерация спортивного скалолазания (World Climbing) отказала ей в предоставлении нейтрального статуса.

«Теперь я могу сказать, что сделала всё, что могла. Подавала на лицензию нейтрального атлета и получила отказ. Мой путь в международном спорте закончен. Подавая заявку на лицензию, стоимость которой € 5 тыс, понимала, что могу получить отрицательный ответ без объяснений обстоятельств. Такой большой взнос был потому, что меня должны были включить в международный пул тестирования и приехать для взятия допинг‑пробы.

Это было прописано в условиях. Через неделю мы написали в Международную федерацию спортивного скалолазания, так как оповещение о постановке меня на международный допинг‑контроль так и не пришло. На сегодняшний день его так и не было. Также со мной ни разу не связались, хотя было написано, чтобы я была готова к сотрудничеству и взаимодействию.

Спасибо всем спортсменам, кто поддерживал меня и верил, что смогу вернуться. Дважды была серебряным призёром на чемпионате мира, но так и не смогла стать чемпионкой, думала, что у меня ещё будет шанс. Спасибо всем за поддержку и тепло, за все эти годы радости и счастья», — написала Каплина в социальных сетях.