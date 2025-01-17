Павел Колобков колко высказался по поводу назначения Дегтярёва главой ОКР

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков написал пост о назначении министра спорта России Михаила Дегтярёва главой Олимпийского комитета России (ОКР).

«Читаю заявления министерства спорта — что ведомство ждёт от иксполкома МОК конкретизации условий допуска к Олимпиаде-2026 и постоянно находится с ними в коммуникации. Хочется ещё услышать позицию нашего олимпийского комитета, чего ожидают они. Ах да, забыл — теперь их же один человек возглавляет.

«Мы взяли курс на нормализацию отношений с международными спортивными организациями», — декларирует новый замминистра. А предыдущий министр спорта Матыцин чем занимался? Усложнял? Работал на создание конфронтации? Хотя, наверное, новому министерству спорта виднее», — написал Колобков на своей странице в социальных сетях.