Определились все полуфиналисты турнира «Мастерс»-2025

Завершились все четвертьфинальные матчи на «Мастерсе»-2025 по снукеру. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфинальными парами.

Снукер. «Мастерс»-2025. 1/2 финала:

Шон Мёрфи (Англия) — Марк Аллен (Северная Ирландия);

Джадд Трамп (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия).

В 1/4 финала Джадд Трамп переиграл Дин Цзюньхуэя со счётом 6-3, Марк Аллен одержал победу над Марком Селби (6-2), Шон Мёрфи оказался сильнее Нила Робертсона (6-2), а Кайрен Уилсон одолел Люку Бреселя со счётом 6-4.

Напомним, «Мастерс»-2025 проходит с 12 по 19 января в Лондоне (Великобритания).Общий призовой фонд «Мастерса» составляет £ 1 млн. Победитель получит £ 350 тыс. Действующим чемпионом является Ронни О'Салливан, который в этом году снялся с соревнований.