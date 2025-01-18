Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 17 января

Вчера, 17 января, прошёл четвёртый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялось восемь матчей в рамках группового этапа 2-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 2-й тур. Результаты 17 января:

группа A. Чехия — Польша — 19:19;

группа D. Нидерланды — Северная Македония — 37:32;

группа E. Португалия — Бразилия — 30:26;

группа H. Бахрейн — Египет — 24:35;

группа A. Швейцария — Германия — 29:31;

группа D. Гвинея — Венгрия — 18:35;

группа E. США — Норвегия — 17:33;

группа H. Хорватия — Аргентина — 33:18.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.