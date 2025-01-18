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Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 18 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 18 января
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Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Расписание 18 января (время — московское):

  • Группа В. 20:00. Алжир — Тунис;
  • Группа С. 20:00. Франция — Австрия;
  • Группа F. 20:00. Испания — Япония;
  • Группа G. 20:00. Кабо-Верде — Словения;
  • Группа B. 22:30. Дания — Италия;
  • Группа C. 22:30. Катар — Кувейт;
  • Группа F. 22:30. Чили — Швеция;
  • Группа G. 22:30. Исландия — Куба.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.

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