Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 18 января
Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа соревнований.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Расписание 18 января (время — московское):
- Группа В. 20:00. Алжир — Тунис;
- Группа С. 20:00. Франция — Австрия;
- Группа F. 20:00. Испания — Япония;
- Группа G. 20:00. Кабо-Верде — Словения;
- Группа B. 22:30. Дания — Италия;
- Группа C. 22:30. Катар — Кувейт;
- Группа F. 22:30. Чили — Швеция;
- Группа G. 22:30. Исландия — Куба.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.
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