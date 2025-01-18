Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 18 января

Сегодня, 18 января, пройдёт пятый игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Расписание 18 января (время — московское):

Группа В. 20:00. Алжир — Тунис;

Группа С. 20:00. Франция — Австрия;

Группа F. 20:00. Испания — Япония;

Группа G. 20:00. Кабо-Верде — Словения;

Группа B. 22:30. Дания — Италия;

Группа C. 22:30. Катар — Кувейт;

Группа F. 22:30. Чили — Швеция;

Группа G. 22:30. Исландия — Куба.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.