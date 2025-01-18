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Шон Мёрфи сделал девятый максимум в карьере в 1/2 финала «Мастерса»-2025

Шон Мёрфи сделал девятый максимум в карьере в 1/2 финала «Мастерса»-2025
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Английский снукерист, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, Шон Мёрфи сделал максимум в шестом фрейме в полуфинале «Мастерса»-2025 в матче с Марком Алленом. Это девятая серия в 147 очков в карьере англичанина и 210-я в истории снукера.

По этому показателю Мёрфи обходят Ронни О'Салливан (15), Джон Хиггинс (13), Стивен Хендри (11), Стюарт Бинэм (9).

Матч Шона Мёрфи и Марка Аллена завершился со счётом 6-3 в пользу Мёрфи. В финале он встретится с победителем встречи Джадд Трамп — Кайрен Уилсон.

Напомним, «Мастерс»-2025 проходит с 12 по 19 января в Лондоне (Великобритания).Общий призовой фонд турнира составляет £ 1 млн. Победитель получит £ 350 тыс. Действующим чемпионом является Ронни О'Салливан, который в этом году снялся с соревнований.

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