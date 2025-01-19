Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 18 января

В субботу, 18 января, прошёл очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялось восемь матчей в рамках группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины, 18 января.

Группа В:

Алжир — Тунис — 25:26

Дания — Италия — 39:20

Группа С:

Франция — Австрия — 35:27

Катар — Кувейт — 25:22

Группа F:

Испания — Япония — 39:20

Чили — Швеция — 30:42

Группа G:

Кабо-Верде — Словения — 24:36

Исландия — Куба — 40:19.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.