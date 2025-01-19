Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 18 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 18 января
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 18 января, прошёл очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялось восемь матчей в рамках группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины, 18 января.

Группа В:
Алжир — Тунис — 25:26
Дания — Италия — 39:20

Группа С:
Франция — Австрия — 35:27
Катар — Кувейт — 25:22

Группа F:
Испания — Япония — 39:20
Чили — Швеция — 30:42

Группа G:
Кабо-Верде — Словения — 24:36
Исландия — Куба — 40:19.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android