Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 18 января

В субботу, 18 января, прошёл очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялось восемь матчей в рамках группового этапа соревнований.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины, 18 января.
Группа В:
Алжир — Тунис — 25:26
Дания — Италия — 39:20
Группа С:
Франция — Австрия — 35:27
Катар — Кувейт — 25:22
Группа F:
Испания — Япония — 39:20
Чили — Швеция — 30:42
Группа G:
Кабо-Верде — Словения — 24:36
Исландия — Куба — 40:19.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.