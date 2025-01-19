Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание четвёртого игрового дня 19 января
Сегодня, 19 января, пройдёт шестой игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 3-го тура соревнований.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Расписание 19 января (время — московское):
- Группа A. 17:30. Польша — Швейцария;
- Группа A. 20:00. Германия — Чехия;
- Группа D. 20:00. Северная Македония — Гвинея;
- Группа E. 20:00. Бразилия — США;
- Группа H. 20:00. Аргентина — Бахрейн;
- Группа D. 22:30. Венгрия — Нидерланды;
- Группа E. 22:30. Норвегия — Португалия;
- Группа H. 22:30. Египет — Хорватия.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.
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