Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание четвёртого игрового дня 19 января

Сегодня, 19 января, пройдёт шестой игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 3-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Расписание 19 января (время — московское):

Группа A. 17:30. Польша — Швейцария;

Группа A. 20:00. Германия — Чехия;

Группа D. 20:00. Северная Македония — Гвинея;

Группа E. 20:00. Бразилия — США;

Группа H. 20:00. Аргентина — Бахрейн;

Группа D. 22:30. Венгрия — Нидерланды;

Группа E. 22:30. Норвегия — Португалия;

Группа H. 22:30. Египет — Хорватия.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.