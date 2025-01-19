Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание четвёртого игрового дня 19 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание четвёртого игрового дня 19 января
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 января, пройдёт шестой игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся восемь матчей в рамках группового этапа 3-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Расписание 19 января (время — московское):

  • Группа A. 17:30. Польша — Швейцария;
  • Группа A. 20:00. Германия — Чехия;
  • Группа D. 20:00. Северная Македония — Гвинея;
  • Группа E. 20:00. Бразилия — США;
  • Группа H. 20:00. Аргентина — Бахрейн;
  • Группа D. 22:30. Венгрия — Нидерланды;
  • Группа E. 22:30. Норвегия — Португалия;
  • Группа H. 22:30. Египет — Хорватия.
Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android