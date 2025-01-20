Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 19 января

Сегодня, 19 января, прошёл шестой игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялось восемь матчей в рамках группового этапа 3-го тура соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Результаты 19 января:

Группа A. Польша — Швейцария — 28:30;

Группа A. Германия — Чехия — 29:22;

Группа D. Северная Македония — Гвинея — 29:20;

Группа E. Бразилия — США — 31:24;

Группа H. Аргентина — Бахрейн — 26:25;

Группа D. Венгрия — Нидерланды — 36:32;

Группа E. Норвегия — Португалия — 28:31;

Группа H. Египет — Хорватия — 28:24.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они обыграли Францию в финальном матче.