Шон Мёрфи обыграл Кайрена Уилсона в финале «Мастерса»-2025

Английский снукерист, занимающий седьмое место в мировом рейтинге, Шон Мёрфи стал победителем «Мастерса»-2025, который проходил в Лондоне (Великобритания). В финальном матче турнира он обыграл второго номера мирового рейтинга соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 10:7.

Общий призовой фонд турнира составлял £ 1 млн. Мёрфи за победу в финале получит £ 350 тыс. Уилсон за второе место заработал £ 140 тыс. В прошлом году победителем «Мастерса» стал Ронни О'Салливан, который в этом году снялся с соревнований.

финальном матче турнира он обыграл второй номер мирового рейтинга соотечественника Кайрена Уилсона со счётом 10:7.