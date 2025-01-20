Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 20 января

Сегодня, 20 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся четыре заключительных матча в рамках 3-го тура предварительного раунда группового этапа соревнований.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. 20 января (время — московское):
Группа F
20:00. Япония — Чили
22:30. Швеция — Испания
Группа G
20:00. Куба — Кабо-Верде
22:30. Словения — Исландия
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.