Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 20 января

Сегодня, 20 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоятся четыре заключительных матча в рамках 3-го тура предварительного раунда группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. 20 января (время — московское):

Группа F

20:00. Япония — Чили

22:30. Швеция — Испания

Группа G

20:00. Куба — Кабо-Верде

22:30. Словения — Исландия

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.