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Бывший участник чемпионата России сыграет в Мировой серии по регби-7

Бывший участник чемпионата России сыграет в Мировой серии по регби-7
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Южноафриканский регбист Рикардо Дуарттее, выступавший весной 2024 года за санкт-петербургский клуб «Застава-7», включён в состав сборной ЮАР на этап Мировой серии по регби-7 в австралийском Перте. Об этом сообщает Rugger.info.

Дуарттее отметился тремя попытками в двух первых турах нынешнего сезона Мировой серии. В российском чемпионате по регби-7 южноафриканец оказался после конфликта с предыдущим тренерским штабом сборной.

После двух этапов сборная ЮАР занимает четвёртое место в турнирной таблице, одержав победу на домашнем этапе в Кейптауне. Следующий этап пройдёт с 24 по 26 января в Австралии.

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