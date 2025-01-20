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«Я за то, чтобы их допускать». Глава FIS и кандидат в президенты МОК Элиаш — о россиянах

«Я за то, чтобы их допускать». Глава FIS и кандидат в президенты МОК Элиаш — о россиянах
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Президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) швед Йохан Элиаш высказался о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования. Отметим, что Элиаш также является кандидатом в президенты Международного олимпийского комитета (МОК).

«Российские и белорусские спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не могут нести ответственность за деятельность своих правительств. Я за то, чтобы допускать их в том статусе, который мы видели на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Элиаша Sveriges Radio.

В августе 2024 года действующий президент МОК Томас Бах объявил, что покинет свой пост по окончании срока. Он возглавлял МОК более 10 лет, с 2013 года. Выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 18 по 21 марта 2025 года. Мероприятие состоится в Афинах (Греция).

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