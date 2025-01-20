Дмитрий Губерниев высказался о выступлении главы FIS за допуск россиян до соревнований

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) шведа Йохана Элиаша о допуске российских и белорусских спортсменов на соревнования.

«Хочется увидеть и понять «дорожную карту» нашего возвращения. Каждый день ситуация сильно меняется. Но чего Элиаш выбрал день инаугурации Трампа? Американский бульдозер до штаб-квартиры FIS доехал? Как говорится: «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Ещё вопрос в другом — что скажут биатлонисты из IBU? Предполагалось, что они будут в этом списке последними.

И что они вдруг так прозрели? Сложно сказать, насколько приятная тенденция намечается. Но всё сильно меняется — я уже ничему не удивляюсь. Меня сейчас тревожит два вопроса: А. Дорожная карта. Б. Ау, IBU», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Элиаш, который также является кандидатом на пост президента МОК, выступил с призывом допустить российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе.