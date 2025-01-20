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В Ростовской области арестован детский тренер, подозреваемый в педофилии

Пресс-служба СУСК РФ по Ростовской области сообщила об аресте 62-летнего жителя Волгодонска, который является тренером в детском спортивном учреждении. Он подозревается в педофилии.

«По ходатайству следователя в отношении жителя Волгодонска, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства преступлений и новые эпизоды», — приводит слова представителя СК по Ростовской области «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось о задержании 62-летнего жителя Волгодонска, который является тренером в детском спортивном учреждении. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.