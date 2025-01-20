ФИДЕ объявила сроки и места проведения наиболее крупных шахматных турниров в 2025 году
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила даты и места проведения самых главных турниров 2025 года.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее крупных шахматных соревнований в этом году:
- 25 февраля — 7 марта. «Prague Masters».
- 5 — 29 июля, Батуми (Грузия). Женский кубок мира.
- 3 — 15 сентября, Самарканд (Узбекистан). «Большая швейцарка», открытый турнир и первенство среди женщин (соревнования, являющиеся отборочными к турнирам претендентов и претенденток ФИДЕ 2026 года).
- 31 октября — 27 ноября, Индия. Кубок мира. Открытый турнир.
- 25 — 31 декабря, Доха (Катар). Чемпионат мира по рапиду и блицу.
Материалы по теме
Комментарии