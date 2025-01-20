ФИДЕ объявила сроки и места проведения наиболее крупных шахматных турниров в 2025 году

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила даты и места проведения самых главных турниров 2025 года.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее крупных шахматных соревнований в этом году:

25 февраля — 7 марта. «Prague Masters».

5 — 29 июля, Батуми (Грузия). Женский кубок мира.

3 — 15 сентября, Самарканд (Узбекистан). «Большая швейцарка», открытый турнир и первенство среди женщин (соревнования, являющиеся отборочными к турнирам претендентов и претенденток ФИДЕ 2026 года).

31 октября — 27 ноября, Индия. Кубок мира. Открытый турнир.

25 — 31 декабря, Доха (Катар). Чемпионат мира по рапиду и блицу.