Бывший игрок сборной Уэльса работает охранником Тайсона Фьюри

Второлинеец сборной Уэльса Лу Рид рассказал о своём карьерном пути. Рид входит в команду безопасности боксёра Тайсона Фьюри и ведущего Майкла Баффера. В обязанности входят сопровождение Баффера в дни боёв и обеспечение порядка рядом с Фьюри, особенно во время взвешиваний. Рид отметил, что его регбийные навыки и опыт работы в качестве профессионального игрока очень помогают ему сейчас.

«Я путешествую по всему миру. Но это была и часть моей жизни в качестве регбиста. Неделя Тайсона Фьюри очень похожа на то, что было и у нас в регби. Всё это мне очень близко и хорошо знакомо», — рассказал Рид BBC.

После завершения карьеры в 2017 году Рид начал искать работу. Он принял предложение знакомого и впервые попробовал себя в роли охранника на теннисном турнире Уимблдон. Там он перенимал опыт у профессионалов, среди которых было много военных.

Сейчас Риду 37 лет, он начал раздумывать о завершении игровой карьеры ещё в 25 лет из-за частых травм при своём росте 203 см и весе 120 кг и необходимости играть на искусственном покрытии.