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Клуб Кирилла Готовцева обеспечил себе участие в плеф-офф Кубка вызова

Клуб Кирилла Готовцева обеспечил себе участие в плеф-офф Кубка вызова
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Завершился групповой этап регбийных еврокубков. В Кубке чемпионов по четыре сильнейших клуба отправились в 1/8 турнира, а команда, занявшая пятое место, сыграет в плей-офф Кубка вызова.

В заключительном раунде группового этапа Кубка чемпионов особо отличился француз Дамиан Пено, выступающий за «Бордо-Бегль»: крайний трёхчетвертной занёс шесть попыток в зачётное поле южноафриканской команды «Шаркс», тем самым заработав 30 очков из 66 (итоговый счёт встречи – 66:12).

«Глостер» россиянина Кирилла Готовцева выходит в плей-офф Кубка вызова с четвёртого места в группе. В заключительной игре группового раунда турнира Готовцев участия не принимал. Даты следующих матчей будут известны позже, но уже известно, что соперником «Глостера» выступит французский клуб «Монпелье», занявший первое место в своей группе.

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