Игрок чемпионата Франции по регби отстранён из-за кокаина

Австралийский нападающий Рис Хьюит, выступающий за клуб чемпионата Франции «Сексьон Палуаз», признал свою вину в употреблении запрещённых субстанций. В пробе, взятой у регбиста в ноябре 2024 года, был обнаружен бензоилэкгонин — основной метаболит кокаина.

Хьюит заявил, что принимал запрещённые вещества один, без участия других регбистов его команды. В текущем сезоне он сыграл всего шесть матчей из-за травмы. Хьюит родился в ЮАР в 1997 году, но на детском и юношеском уровне выступал за сборные Австралии.

Сроки дисквалификации пока не обнародованы. Действующий клуб Хьюита заявил, что регбист будет включён в соответствующую программу медицинской поддержки.

В чемпионате Франции «Сексьон Палуаз» идёт на 11-м месте, и в рамках Кубка вызова команда вышла в плей-офф.