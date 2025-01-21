Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 20 января

В понедельник, 20 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялись четыре заключительных матча в рамках 3-го тура предварительного раунда группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Результаты 20 января:

Группа F

Япония — Чили — 26:31;

Швеция — Испания — 29:29.

Группа G

Куба — Кабо-Верде — 28:38;

Словения — Исландия — 18:23.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.