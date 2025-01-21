Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 20 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 20 января
Комментарии

В понедельник, 20 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялись четыре заключительных матча в рамках 3-го тура предварительного раунда группового этапа соревнований.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Результаты 20 января:

Группа F

  • Япония — Чили — 26:31;
  • Швеция — Испания — 29:29.

Группа G

  • Куба — Кабо-Верде — 28:38;
  • Словения — Исландия — 18:23.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

Материалы по теме
Без России, зато с Гвинеей. Чего ждать от мужского чемпионата мира по гандболу?
Без России, зато с Гвинеей. Чего ждать от мужского чемпионата мира по гандболу?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android