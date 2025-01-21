Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 20 января
В понедельник, 20 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. Состоялись четыре заключительных матча в рамках 3-го тура предварительного раунда группового этапа соревнований.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 3-й тур. Результаты 20 января:
Группа F
- Япония — Чили — 26:31;
- Швеция — Испания — 29:29.
Группа G
- Куба — Кабо-Верде — 28:38;
- Словения — Исландия — 18:23.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.
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