Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 21 января

Сегодня, 21 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 21 января (время — московское):
Президентский кубок — Группа I:
17:30. Кувейт — Гвинея;
20:00. Польша — Алжир.
Группа I:
17:30. Швейцария — Тунис;
20:00. Чехия — Италия;
22:30. Дания — Германия.
Группа II:
17:30. Австрия — Северная Македония;
20:00. Катар — Нидерланды;
23:00. Венгрия — Франция.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.