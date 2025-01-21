Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 21 января

Сегодня, 21 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 21 января (время — московское):

Президентский кубок — Группа I:

17:30. Кувейт — Гвинея;

20:00. Польша — Алжир.

Группа I:

17:30. Швейцария — Тунис;

20:00. Чехия — Италия;

22:30. Дания — Германия.

Группа II:

17:30. Австрия — Северная Македония;

20:00. Катар — Нидерланды;

23:00. Венгрия — Франция.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.