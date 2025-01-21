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Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 21 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 21 января
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Сегодня, 21 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 21 января (время — московское):

Президентский кубок — Группа I:
17:30. Кувейт — Гвинея;
20:00. Польша — Алжир.

Группа I:
17:30. Швейцария — Тунис;
20:00. Чехия — Италия;
22:30. Дания — Германия.

Группа II:
17:30. Австрия — Северная Македония;
20:00. Катар — Нидерланды;
23:00. Венгрия — Франция.

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

Календарь ЧМ-2025 по гандболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по гандболу
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