«Неприемлемо». Глава НОК Украины — о желании гимнаста Ковтуна сменить гражданство

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт с критикой высказался о желании украинского гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство.

В декабре 2024 года стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2024 Ковтун намерен сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Хорватии.

«Честно говоря, я огорчён по такому поводу, потому что это абсолютно для меня неприемлемо, потому что есть много спортсменов, тоже тренирующихся за границей, живущих за границей, но вообще не рассуждающих о том, чтобы сменить гражданство», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.