Колобков: Мурзину 18 лет, а он готов продаться в другую страну, если дадут больше денег

Олимпийский чемпион по фехтованию, экс-министр спорта России Павел Колобков жёстко высказался о конфликте чемпиона мира по быстрым шахматам Володара Мурзина с Федерацией шахмат России (ФШР).

«Посмотрел интервью с Володаром. Он говорит, что сейчас федерацию менять не планирует (пока есть спонсор), но в российских турнирах участвовать не будет принципиально, как и иметь дел с ФШР. Смена федерации — это, очевидно, про страну. Иными словами — если дадут больше денег, то он готов продаться в другую страну, за которую и будет выступать. Довольно циничный подход.

Парню всего 18 лет, и, думаю, он пока не очень понимает, что делает. От души желаю ему повзрослеть и не совершать поступков, о которых он потом будет жалеть. А тем взрослым, которые сейчас монетизируют его талант, хочу напомнить — в ваших руках будущее человека.

Что касается слов (скорее даже обвинений в адрес ФШР) — не эта ли федерация помогала и в решении проблем Володара? Благодаря подготовке в России, сборам, зарплате, оплате тренеров (а за всю карьеру их было более 20, и среди них — великие гроссмейстеры) он стал чемпионом мира. Молодец», — написал Колобков в своём телеграм-канале.