Стал известен список участников Norway Chess — 2025

Сегодня, 21 января, организаторы престижного турнира по шахматам Norway Chess — 2025 объявили состав участников турнира, который пройдёт в Ставангере с 29 мая по 6 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Шахматы. Norway Chess 2025. Список участников:

Магнус Карлсен (Норвегия);

Гукеш Доммараджу (Индия);

Хикару Накамура (США);

Фабиано Каруана (США);

Арджун Эригайси (Индия);

Вэй И (Китай).

Напомним, действующим победителем турнира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. В прошлом году за 10 туров соревнований Карлсен записал в свой актив 17,5 очка. В заключительном раунде соревнований Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану.