Стал известен список участников Norway Chess — 2025
Сегодня, 21 января, организаторы престижного турнира по шахматам Norway Chess — 2025 объявили состав участников турнира, который пройдёт в Ставангере с 29 мая по 6 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.
Шахматы. Norway Chess 2025. Список участников:
- Магнус Карлсен (Норвегия);
- Гукеш Доммараджу (Индия);
- Хикару Накамура (США);
- Фабиано Каруана (США);
- Арджун Эригайси (Индия);
- Вэй И (Китай).
Напомним, действующим победителем турнира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. В прошлом году за 10 туров соревнований Карлсен записал в свой актив 17,5 очка. В заключительном раунде соревнований Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану.
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