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Стал известен список участников Norway Chess — 2025

Стал известен список участников Norway Chess — 2025
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Сегодня, 21 января, организаторы престижного турнира по шахматам Norway Chess — 2025 объявили состав участников турнира, который пройдёт в Ставангере с 29 мая по 6 июня. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с этим списком.

Шахматы. Norway Chess 2025. Список участников:

  • Магнус Карлсен (Норвегия);
  • Гукеш Доммараджу (Индия);
  • Хикару Накамура (США);
  • Фабиано Каруана (США);
  • Арджун Эригайси (Индия);
  • Вэй И (Китай).

Напомним, действующим победителем турнира является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. В прошлом году за 10 туров соревнований Карлсен записал в свой актив 17,5 очка. В заключительном раунде соревнований Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану.

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