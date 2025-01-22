Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 21 января

Во вторник, 21 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В его рамках прошли матчи 1-го тура группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 21 января:

Президентский кубок — Группа I:

Кувейт — Гвинея – 26:24 (15:11, 11:13);

Польша — Алжир – 38:32 (19:14, 19:18).

Группа I:

Швейцария — Тунис – 37:26 (20:11, 17:15);

Чехия — Италия – 18:25 (9:14, 9:11);

Дания — Германия – 40:30 (24:18, 16:12).

Группа II:

Австрия — Северная Македония – 29:29 (14:13, 15:16);

Катар — Нидерланды – 37:38 (19:17, 18:21);

Венгрия — Франция – 30:37 (15:23, 15:14).

Чемпионат мира по гандболу продлится до 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими обладателями титула являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.