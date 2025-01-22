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«Кинопоиск» покажет II этап и «Финал четырёх» WINLINE Кубка России по футзалу

«Кинопоиск» покажет II этап и «Финал четырёх» WINLINE Кубка России по футзалу
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Онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет матчи II этапа и «Финал четырёх» WINLINE Кубка России по футзалу. Прямой эфир и записи трансляций будут доступны в разделе «Спорт».

Плей-офф Кубка стартует 24 января. Первые поединки 1/8 финала состоятся 24-26 января, а заключительные встречи пройдут 21-23 февраля. В розыгрыше принимают участие команды из 14 регионов страны. Среди них действующий обладатель Кубка «Норильский Никель», для которого победа в турнире стала первой в истории. Оппозицию норильчанам составят титулованные соперники: пятикратный обладатель титула «Газпром-Югра» и трёхкратный победитель «Синара». Шанс проявить себя будет и у менее побеждающих команд Суперлиги и Высшей лиги.

Согласно формату соревнований клубы Суперлиги проведут по одной домашней и выездной встрече, кроме «Газпром-Югры», КПРФ, «Тюмени» и «Ухты», которые оба матча этапа сыграют в домашних залах соперников из дивизиона ниже.

Место и точные даты проведения «Финала четырёх» будет определено позднее.

Расписание 1/8 финала WINLINE Кубка России по футзалу

24 января
«Факел ЯМАЛ» — «Газпром-Югра»
«Кристалл» — «Синара»
«Факел» — «Тюмень»
«Норильский никель» — «ИрАэро»

25 января
«Саратов-Волга» — «Ухта»
«Новая генерация» — ЛКС
«ИрАэро» — «Норильский никель»
«Синара» — «Кристалл»
«Сибиряк» — «Торпедо»
«Газпром-Югра» — «Факел ЯМАЛ»
«Тюмень» — «Факел»
«Металлург» — МФК КПРФ

26 января
«Торпедо» — «Сибиряк»
МФК КПРФ — «Металлург»
«Ухта» — «Саратов-Волга»

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