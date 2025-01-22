«Кинопоиск» покажет II этап и «Финал четырёх» WINLINE Кубка России по футзалу

Онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет матчи II этапа и «Финал четырёх» WINLINE Кубка России по футзалу. Прямой эфир и записи трансляций будут доступны в разделе «Спорт».

Плей-офф Кубка стартует 24 января. Первые поединки 1/8 финала состоятся 24-26 января, а заключительные встречи пройдут 21-23 февраля. В розыгрыше принимают участие команды из 14 регионов страны. Среди них действующий обладатель Кубка «Норильский Никель», для которого победа в турнире стала первой в истории. Оппозицию норильчанам составят титулованные соперники: пятикратный обладатель титула «Газпром-Югра» и трёхкратный победитель «Синара». Шанс проявить себя будет и у менее побеждающих команд Суперлиги и Высшей лиги.

Согласно формату соревнований клубы Суперлиги проведут по одной домашней и выездной встрече, кроме «Газпром-Югры», КПРФ, «Тюмени» и «Ухты», которые оба матча этапа сыграют в домашних залах соперников из дивизиона ниже.

Место и точные даты проведения «Финала четырёх» будет определено позднее.

Расписание 1/8 финала WINLINE Кубка России по футзалу

24 января

«Факел ЯМАЛ» — «Газпром-Югра»

«Кристалл» — «Синара»

«Факел» — «Тюмень»

«Норильский никель» — «ИрАэро»

25 января

«Саратов-Волга» — «Ухта»

«Новая генерация» — ЛКС

«ИрАэро» — «Норильский никель»

«Синара» — «Кристалл»

«Сибиряк» — «Торпедо»

«Газпром-Югра» — «Факел ЯМАЛ»

«Тюмень» — «Факел»

«Металлург» — МФК КПРФ

26 января

«Торпедо» — «Сибиряк»

МФК КПРФ — «Металлург»

«Ухта» — «Саратов-Волга»