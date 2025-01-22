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«Чеховские медведи» обыграли «Виктор» в матче гандбольной SEHA-лиги

«Чеховские медведи» обыграли «Виктор» в матче гандбольной SEHA-лиги
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) одержал победу над командой «Виктор» из Ставрополя в матче дивизиона «Восток» SEHA — Gazprom League. Счёт — 31:26 (16:12 в первом тайме).

Лидером по количеству бросков в матче стал представитель «Чеховских медведей» Дмитрий Кандыбин. На его счету 8 успешных действий из 10.

В следующем туре подмосковная команда сыграет с ГК «Мешков Брест» 8 февраля.

На групповой стадии SEHA-лиги команды играют в двух группах. В группе «А» выступают «Мешков Брест» (Беларусь), ставропольский «Виктор», «Аист Китая» (Китай), «Чеховские медведи» и «Зенит». В группе «Б» играют ЦСКА, «СКА-Минск», «Пермские медведи» и «Машека». Групповой этап завершится в начале февраля 2025 года, после чего начнётся плей-офф.

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