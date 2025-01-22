Пловец Колесников рассказал, почему изменил мнение относительно нейтрального статуса

Российский пловец Климент Колесников рассказал, почему сменил мнение по поводу выступления в нейтральном статусе на международных стартах.

– За последний месяц в СМИ вы два раза высказывались про нейтральный статус. Сначала сказали, что вам некомфортно выступать в нём, а затем — что есть в планах поездка в Сингапур. Что изменилось?

– До выступления наших пловцов на чемпионате мира в Будапеште моя позиция к нейтральному статусу была нейтральной. Я выражал недовольство сводом существующих правил для участия в соревнованиях. Но когда ребята вернулись с чемпионата мира, я не раз слышал от них, что было бы очень хорошо, если бы на соревнованиях участвовала вся команда, включая меня.

После этого у меня в голове появились мысли, что будет не очень хорошо для самого себя отсиживаться здесь, в то время как вся сборная будет выступать в Сингапуре и завоёвывать медали. Я бы тоже мог приложить к этому свои усилия: и в эстафете, и на личных дистанциях. Повторю: сейчас в моих планах стоит подготовка к Сингапуру. Дальше посмотрим, как сложится, — приводит слова Колесникова Metaratings.