Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 22 января

В среду, 22 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В его рамках прошли матчи 1-го тура группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 22 января:

Куба — Бахрейн — 26:39

Бразилия — Чили — 28:24.

Словения — Аргентина — 34:23.

США — Япония — 27:25.

Швеция — Португалия — 27:27.

Кабо-Верде — Хорватия — 24:44.

Норвегия — Испания — 25:24.

Египет — Исландия — 24:27.

Чемпионат мира по гандболу продлится до 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими обладателями титула являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.