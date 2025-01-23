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Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 22 января

Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 22 января
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В среду, 22 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В его рамках прошли матчи 1-го тура группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 22 января:

  • Куба — Бахрейн — 26:39
  • Бразилия — Чили — 28:24.
  • Словения — Аргентина — 34:23.
  • США — Япония — 27:25.
  • Швеция — Португалия — 27:27.
  • Кабо-Верде — Хорватия — 24:44.
  • Норвегия — Испания — 25:24.
  • Египет — Исландия — 24:27.

Чемпионат мира по гандболу продлится до 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими обладателями титула являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.

Календарь чемпионата мира по гандболу - 2025
Турнирная таблица чемпионата мира по гандболу - 2025
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