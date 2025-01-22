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Итальянский прыгун в высоту Тамбери оставил загадочное сообщение в социальных сетях

Итальянский прыгун в высоту Тамбери оставил загадочное сообщение в социальных сетях
Джанмарко Тамбери
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Олимпийский чемпион 2020 года по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери оставил загадочное сообщение на своей странице в социальных сетях. Спортсмен сообщил о важном решении, написав текст на чёрном фоне.

«Возможно, пришло время принять это решение...» — написал Тамбери в социальных сетях.

Напомним, на Олимпиаде-2024 Джанмарко Тамбери не смог навязать борьбу, так и не взяв высоту 2,27 м. Он достиг отметки в 2,22 м и показал 11-й результат. Также в Париже легкоатлет заявлял о проблемах с почками и поставил под вопрос своё участие в финале, но всё равно вышел в сектор. Победу тогда одержал новозеландец Хамиш Керр (2,36 м).

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