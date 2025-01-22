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«Мрачная история». Российский регбист рассказал про странный обряд в английском клубе

«Мрачная история». Российский регбист рассказал про странный обряд в английском клубе
Кирилл Готовцев
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Регбист английского клуба «Глостер» Кирилл Готовцев поделился странной традицией, которая сложилась в его команде во время встречи новичков. В английский РК он перешёл в 2021 году.

— Каким было посвящение в команду?
— Это одна из мрачных историй (смеётся).

— Такая мрачная, что её нельзя рассказать?
— Хуже посвящения у меня не было. Никогда! Это настолько было ужасно. На самом деле это не звучит так страшно, но я чувствовал себя очень плохо. Называется это «молочный челлендж». Новичков сажают на стулья и дают 4,5 литра молока. Обязательно холодное из холодильника.

— А ты молочку не любишь?
— Наоборот, люблю с детства. Правила челленджа простые: ты должен выпить 4,5 литра молока за 20 минут. Это восемь пинт. Если не выпьешь, тебя стригут налысо. Я семь выпил, а восьмую не смог. В итоге я выпил четыре литра. Я не представляю, как в меня это влезло, но ощущения были ужасные.

— Тебе плохо потом не было?
— Я молоко не пил год. Не мог просто даже смотреть на него. Я даже когда смотрел, меня начинало тошнить. Я изначально думал: первые два литра сразу выпью залпом. А потом посижу 10 минут и постепенно вторые. Но после первого стакана понял, что погорячился. Во-первых, сидишь, холодно, потому что молоко из холодильника. На улице (это проводится перед сезоном) +25. А ты сидишь и мерзнёшь, просишь, чтобы тебе кофту принесли. И живот раздувается, молоко — это не вода, — приводит слова Готовцева пресс-служба Федерации регби России.

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