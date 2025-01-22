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Регбист Готовцев: вкус продуктов в английских магазинах неправильный. Что-то ненастоящее

Регбист Готовцев: вкус продуктов в английских магазинах неправильный. Что-то ненастоящее
Кирилл Готовцев
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Регбист английского клуба «Глостер» Кирилл Готовцев рассказал о своих кулинарных предпочтениях. Отвечая на этот вопрос, он отдал предпочтение русской кухне, отметив особый вкус английских продуктов.

«Мы максимально готовим нашу пищу. Английская кухня в большинстве своём сильно позади русской. Нет того разнообразия, не настолько вкусно и полюбить её очень сложно. Новое поколение ест много полуфабрикатов. Мы так не питаемся, стараемся готовить по рецептам русской кухни.

К сожалению, здесь много чего не достать. Надо постараться, чтобы найти места с хорошими продуктами: яйцами, овощами, молочкой. Например, я специально езжу на ферму, где продают настоящее молоко, сметану. Здесь в магазинах вкус у продуктов совершенно неправильный, это что-то другое, ненастоящее. Непросто, но жить можно», — приводит слова Готовцева пресс-служба Федерации регби России.

Напомним, в «Глостер» Готовцев перешёл в 2021 году.

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