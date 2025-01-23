«Забрался на вершину». Готовцев — о победе в Кубке Премьершипа с «Глостером»

Российский регбист Кирилл Готовцев прокомментировал победу в английском Кубке Премьершипа вместе со своим клубом «Глостер».

— 2024 год, наверное, получился самым удачным для тебя в плане достижений: «Глостер» впервые за долгие годы выиграл трофей – Кубок Премьершипа, могли выиграть и второй, но уступили в финале Кубка Вызова. Можно назвать этот сезон самым удачным в твоей английской карьере?

— Недавно мне задавали такой вопрос, и я двояко себя чувствовал на тот момент. А сейчас, по прошествии месяцев, я с уверенностью могу сказать, что в своей карьере забрался на вершину. И повторить что-то подобное будет тяжело. Мы играли в двух финалах, это сильные эмоции и удовольствие от игры, которые ни с чем не сравнить.

— Как в «Глостере» отреагировали на этот успех болельщики, руководители клуба?

— Мы выиграли трофей не в самом конце сезона, а вот концовка была омрачена рядом неприятных поражений. И в том числе от «Нортгемптона», когда тренер то ли решил поберечь часть игроков, не знаю, то ли с составом не угадал, то ли ещё что-то. Болельщикам, конечно, всё это не нравится — и итоговая таблица в Премьершипе, и проигранный финал Кубка Вызова. Но это мои ощущения, так как меня нет в социальных сетях, я ничего не читаю, только слушаю, что ребята рассказывают вокруг, — приводит слова Готовцева пресс-служба Федерации регби России.