Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 23 января

Сегодня, 23 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 23 января (время — московское):

Группа I

17:30. Тунис — Чехия

20:00. Италия — Германия

22:30. Дания — Швейцария

Группа II

17:30. Северная Македония — Катар

20:00. Нидерланды — Франция

22:30. Венгрия — Австрия

Президентский кубок — Группа I

17:30. Алжир — Гвинея

20:00. Польша — Кувейт

Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.