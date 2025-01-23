Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 23 января

Сегодня, 23 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 23 января (время — московское):
Группа I
17:30. Тунис — Чехия
20:00. Италия — Германия
22:30. Дания — Швейцария
Группа II
17:30. Северная Македония — Катар
20:00. Нидерланды — Франция
22:30. Венгрия — Австрия
Президентский кубок — Группа I
17:30. Алжир — Гвинея
20:00. Польша — Кувейт
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.