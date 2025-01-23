Дина Аверина показала совместные фото с фигуристом Соловьёвым, намекнув на отношения

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина намекнула на отношения с фигуристом Дмитрием Соловьёвым, разместив совместные фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Дины Авериной

Фото: Из личного архива Дины Авериной

Фото: Из личного архива Дины Авериной

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.

Отметим, что спортсменка выступала с Соловьёвым в паре в телешоу «Ледниковый период» в конце прошлого года.

Напомним, Дина Аверина и её сестра Арина объявили о своём уходе из спорта 23 февраля 2024-го. По словам их тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, они начали заниматься государственной деятельностью.

Дмитрий Соловьёв — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командном турнире фигуристов.