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Дина Аверина показала совместные фото с фигуристом Соловьёвым, намекнув на отношения

Дина Аверина показала совместные фото с фигуристом Соловьёвым, намекнув на отношения
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Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Дина Аверина намекнула на отношения с фигуристом Дмитрием Соловьёвым, разместив совместные фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Дины Авериной

Фото: Из личного архива Дины Авериной

Фото: Из личного архива Дины Авериной

«Прекрасное начало года», — подписала фотографии Аверина.

Отметим, что спортсменка выступала с Соловьёвым в паре в телешоу «Ледниковый период» в конце прошлого года.

Напомним, Дина Аверина и её сестра Арина объявили о своём уходе из спорта 23 февраля 2024-го. По словам их тренера и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, они начали заниматься государственной деятельностью.

Дмитрий Соловьёв — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в командном турнире фигуристов.

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