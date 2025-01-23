15-летний российский самбист сдал положительную допинг-пробу на стероиды

15-летний российский самбист Матвей Смирнов подозревается в использовании веществ, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Об этом сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсмена были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, который относится к классу стероидов. Смирнов находится во временном отстранении с 18 октября 2024 года.

В 2023 году Смирнов занял второе место на первенстве Москвы по самбо среди спортсменов от 12 до 14 лет. В марте 2025 года ему исполнится 16 лет.

По состоянию на 23 января отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 16 российских спортсменов, чей срок наказания начался, когда им не исполнилось ещё 18 лет.