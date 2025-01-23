Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

15-летний российский самбист сдал положительную допинг-пробу на стероиды

15-летний российский самбист сдал положительную допинг-пробу на стероиды
Комментарии

15-летний российский самбист Матвей Смирнов подозревается в использовании веществ, запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Об этом сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсмена были обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, который относится к классу стероидов. Смирнов находится во временном отстранении с 18 октября 2024 года.

В 2023 году Смирнов занял второе место на первенстве Москвы по самбо среди спортсменов от 12 до 14 лет. В марте 2025 года ему исполнится 16 лет.

По состоянию на 23 января отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил 16 российских спортсменов, чей срок наказания начался, когда им не исполнилось ещё 18 лет.

Материалы по теме
Грандиозный скандал в китайском спорте: местного «Магнуса Карлсена» забанили за читерство
Грандиозный скандал в китайском спорте: местного «Магнуса Карлсена» забанили за читерство
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android