В РУСАДА рассказали о случае подсыпанного подругой допинга в печенье для спортсменки

Руководитель отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала об удивительном случае положительного допинг-теста у российской спортсменки из-за ревности подруги.

«Был случай, когда спортсменка съела испечённое её подругой печенье. Оказалось, что в сахарной пудре на печенье была добавлена капсула милдроната. Нам рассказали, что это было сделано для того, чтобы спортсменка завершила карьеру и больше времени уделяла подруге. Все, кроме мельдониевого печенья, представили доказательства и получили сокращённые санкции», — приводит слова Герман ТАСС.