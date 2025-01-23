Шахматный турнир «Аэрофлот Опен» включён в серию FIDE Circuit 2025

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен» – 2025, который ежегодно проводится в Москве, включён в серию соревнований FIDE Circuit 2025, победители которых получают места в турнире претендентов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России.

В этом году «Аэрофлот Опен» будет проводиться в 20-й раз. Соревнования пройдут в Москве с 28 февраля по 7 марта. В 2004 году турнир попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.

В 2024 году «Аэрофлот Опен» прошёл в одном из самых известных столичных отелей The Carlton Moscow. В соревнованиях приняли участие как известные гроссмейстеры, так и юные спортсмены. Основной турнир собрал около 150 шахматистов из 12 стран, а этап детского Кубка России – 329 юных талантов. Победителем главного турнира стал иранский гроссмейстер Амин Табатабаи.

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