Дегтярёв предложил начинать спортивные соревнования с напоминания о 80-летии победы в ВОВ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв предложил в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне рассказывать об этой значимой дате в календаре перед каждым спортивным событием.

«Мы вошли в год 80‑летия Победы и в Год защитника Отечества. Я предложил спортивным лигам, клубам, спортивным федерациям и другим организациям весь год начинать матчи и соревнования с объявления для зрителей, что год объявлен Годом защитника Отечества. Также в 2025 году отмечается 80‑летие победы. Мы хотим, чтобы на стадионах зрителям рассказывали о важных событиях времён ВОВ, связанных с местом проведения игры, проводили другие патриотические акции. Каждый населённый пункт внёс свой вклад в победу, предлагаю все события начинать с информации вклада города в победу. Считаю, что это важная и интересная акция», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Ранее Дегтярёв заявил, что ожидает полного восстановления прав российского спорта со стороны Международного олимпийского комитета (ОКР).