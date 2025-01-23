Дегтярёв попросил предоставить план проведения чемпионатов мира в России до 2038 года

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что национальные спортивные федерации должны предоставить планы по проведению международных турниров на территории РФ до 2038 года.

«Нужно быть готовым к тому, что завтра всё нормализуется. Прошу вас предоставить до 2038 года сводный план по [проведению] чемпионатов мира и других соревнований. Это поможет нам координировать усилия и заявочные кампании», — приводит слова Дегтярёва ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее профильный министр предложил в год 80-летия победы в Великой Отечественной войне рассказывать об этой значимой дате в календаре перед каждым спортивным событием.