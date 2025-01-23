Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 23 января

В четверг, 23 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В его рамках прошли матчи 2-го тура группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 23 января:

Алжир — Гвинея — 32:23;

Тунис — Чехия — 26:32;

Северная Македония — Катар — 39:34;

Польша — Кувейт — 42:32;

Италия — Германия — 27:34;

Нидерланды — Франция — 28:35;

Дания — Швейцария — 39:28;

Венгрия — Австрия — 29:26.

Чемпионат мира по гандболу продлится до 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими обладателями титула являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.