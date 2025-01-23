Чемпионат мира по гандболу — 2025: результаты игрового дня 23 января
В четверг, 23 января, завершился очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин. В его рамках прошли матчи 2-го тура группового турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. Результаты 23 января:
- Алжир — Гвинея — 32:23;
- Тунис — Чехия — 26:32;
- Северная Македония — Катар — 39:34;
- Польша — Кувейт — 42:32;
- Италия — Германия — 27:34;
- Нидерланды — Франция — 28:35;
- Дания — Швейцария — 39:28;
- Венгрия — Австрия — 29:26.
Чемпионат мира по гандболу продлится до 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими обладателями титула являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.
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