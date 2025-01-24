Чемпионат мира по гандболу — 2025: расписание игрового дня 24 января

Сегодня, 24 января, пройдёт очередной игровой день на чемпионате мира по гандболу — 2025 среди мужчин.
Гандбол. Чемпионат мира — 2025, мужчины. 24 января (время — московское):
Президентский кубок — Группа II:
17:30. Япония — Бахрейн;
20:00. США — Куба.
Группа III:
17:30. Испания — Португалия;
20:00. Швеция — Бразилия;
22:30. Чили — Норвегия.
Группа IV:
17:30. Аргентина — Кабо-Верде;
20:00. Египет — Словения;
23:00. Хорватия — Исландия.
Чемпионат мира по гандболу проходит с 14 января по 2 февраля в пяти городах Хорватии, Норвегии и Дании. Действующими чемпионами мира являются гандболисты сборной Дании. В 2023 году они в финальном матче обыграли Францию.