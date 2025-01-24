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Кандидат в президенты МОК Давид Лапортен: Россия призвана вернуть себе место в мире спорта

Кандидат в президенты МОК Давид Лапортен: Россия призвана вернуть себе место в мире спорта
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Французский политик и спортивный функционер, кандидат в президенты МОК Давид Лапортен высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Исторически русские всегда были спортивной нацией, а роль и сама миссия МОК — мирно объединять людей посредством спорта. Россия призвана вернуть себе место в мире спорта. Решение по этому вопросу будет принято в должное время, но страна не предназначена для окончательного исключения из олимпийского движения, это ясно. Что касается Милана-2026, то я думаю, что на самом деле не следует спешить с ответом на этот вопрос», — приводит слова политика Ouest-France.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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