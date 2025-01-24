ФИДЕ допустила российских шахматистов до 18 лет к участию в командных турнирах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила представителям России и Беларуси в возрасте до 18 лет выступать в командных турнирах. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что ФИДЕ обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) за рекомендациями о возможности частичного пересмотра существующих ограничений, чтобы позволить уязвимым группам участвовать во всех соревнованиях под эгидой ФИДЕ.

ФИДЕ также допустила к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматистов с ограниченными возможностями здоровья из России и Беларуси.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России и Беларуси.