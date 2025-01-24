В ФИДЕ прокомментировали допуск россиян до 18 лет к участию в командных турнирах

Вице-президент ФИДЕ 15-й чемпион мира индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд прокомментировал допуск российских и белорусских шахматистов в возрасте до 18 лет до участия в международных командных турнирах.

«Это решение отражает приверженность ФИДЕ балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно обсудили это, проконсультировались с МОК, получили от них чёткие указания и поддержку и убедились, что наш подход отвечает как гуманитарным соображениям, так и принципам международного спорта», — приводит слова Ананда пресс-служба ФИДЕ.

Также допущены к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе шахматисты из России и Беларуси с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ) из России и Беларуси.